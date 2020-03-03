МИД РФ уверен, что вывод войск США и НАТО стабилизирует ситуацию в Афганистане

Москва, 3 марта. Вывод войск США и НАТО из Афганистана помог бы стабилизировать ситуацию в стране. Такое заявление во вторник сделало Министерство иностранных дел РФ.

Напомним, что ранее США договорились с террористической группировкой «Талибан»1 (запрещена в РФ) о выводе иностранных войск из Афганистана. 29 февраля президент США Дональд Трамп объявил о выводе американского контингента из страны. Вашингтон обязуется сократить военное присутствие с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек. Полный вывод сил Пентагона должен пройти в течение 14 месяцев. «Талибан» со своей стороны гарантировал соблюдение перемирия.

Москва приветствовала договоренность, отметив, что она знаменует собой важный шаг на пути прекращения войны и скорейшего запуска межафганских переговоров по восстановлению страны. Вооруженный конфликт с боевиками в республике вспыхнул с новой силой в 2015 году. На сегодняшний день большую часть страны контролирует афганское правительство, однако ряд территорий по-прежнему остаются оккупированы террористическими организациями «Талибан» и «Исламское государство»1 (обе запрещены в России).

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что американские силы могут сотрудничать с ИГ1 в Афганистане. По его словам, Пентагон, отстаивая сугубо личные интересы, пытается манипулировать бандитами точно так же, как он это делает сейчас в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.