Россия не видит военного решения проблем в регионе Балтийского моря

Хельсинки, 3 марта. Россия не видит решения проблем в регионе Балтийского моря военными методами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, предложения РФ НАТО остаются на столе. Выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, Лавров выразил надежду, что ситуация изменится.

«Мы не видим каких-либо проблем в этом регионе, которые требуют военного решения. И наши предложения остаются на столе, будем надеяться, что все-таки в НАТО возобладает здравый смысл», — сказал он.

Ранее Лавров рассказал, что Россия ничего не имеет против инициатив Европейского союза, направленных на поддержание стабильности в Черном и Балтийском морях и в Центральной Азии, однако призывает ЕС уважать региональные структуры.

Лавров напомнил, что для решения вопросов по Черному морю государствами этого региона были созданы несколько организаций. Лавров призвал ЕС с уважением относиться к региональным структурам, занимающимся поддержанием стабильности.

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Напомним, Лавров обвинил НАТО в грубом нарушении резолюции ООН по Ливии. Как писала «Газета.ru», МИД РФ рассказал о «зашкаливающем» уровне русофобии со стороны НАТО.