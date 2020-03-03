Букмекеры оценили шансы группы Little Big на победу на Евровидении

Москва, 3 марта. Букмекеры оценили шансы группы от России Little Big на победу на Евровидении в десять процентов. Об этом сообщается на портале Eurovisionworld.

По оценкам специалистов, пока российская группа имеет шанс на «бронзу» музыкального конкурса. Второе место они предсказывают группе из Литвы The Roop, хотя она также показывает результат в 10%.

Наиболее вероятным победителем на текущий момент считают коллектив из Исландии с результатом в 13%, а последнее, 41-е место предварительно занимает в букмекерском рейтинге Латвия.

Ранее шансы Little Big на победу в Европе оценила телеведущая Тина Канделаки. Она назвала выступление музыкантов на конкурсе «ударом под дых» для других участников и выразила уверенность в том, что они займут первое место. По ее словам, основание рассчитывать на это дает любовь к группе европейских зрителей, которых команда Ильи Прусикина давно и прочно завоевала.

Сам Прусикин признался, что новость о поездке группы на Евровидение стала для нее настоящей неожиданностью. Он сообщил, что исполнители рады представлять страну на конкурсе, но вместе с тем испытывают определенный страх не оправдать ожидания зрителей. Фронтмен Little Big пообещал, что музыканты на сцене «выложатся и дадут шоу».

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Нидерланды получили право провести песенный конкурс после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. От России тогда выступал певец Сергей Лазарев с песней Scream. Он занял третье место.