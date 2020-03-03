Москва, 3 марта. Международная компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB вскрыла масштабный информационный вброс о «массовом распространении коронавируса» в Москве. При этом к информационному вбросу может быть причастен глава признанного в РФ иностранным агентом ФБК Алексей Навальный.

Group-IB обнародовало заявление, в котором сообщается, что специалисты компании начали собственное расследование по данному факту.

«В основном, информационная атака распространяется через ботов в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах и школах», — сообщил гендиректор Group-IB Илья Сачков.

Он также добавил, что специалисты компании осуществляют поиск исполнителей и заказчиков данной информационной провокации, которая направлена на усиление панических настроений в российском обществе.

Кроме того, Group-IB опубликовала график, на котором отображено распространение вброса о «массовом распространении коронавируса» в Москве.

К данной провокации может быть причастен Алексей Навальный, который использует любой информационный повод для дискредитации российских властей. Вполне возможно, что в ближайшее время специалисты Group-IB выйдут на след «фабрики ботов» Навального, о которой ранее сообщало Федеральное агентство новостей.

По словам члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло, первые вбросы о «коронавирусе в Москве» распространялись с помощью региональных Telegram-каналов сторонников Навального. При этом в распространении подобных публикаций были замечены украинские боты, передает «Политика Сегодня».

Кроме того, связанные с Навальным паблики и группы в социальных сетях активно распространяли цитату, которая якобы принадлежит патриарху Кириллу, о «наказании Китая за аборты, коммунизм и аниме» в виде коронавируса. Данные факты свидетельствуют о бесчеловечности сторонников либерализма, которые готовы на все ради обострения внутрисоциальной напряженности.