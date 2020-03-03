Ливийское посольство в Сирии объединило страны для борьбы с протурецкими террористами

Тобрук, 3 марта. Заместитель главы восточного правительства Ливии Абдель Рахман Ахиреш прокомментировал открытие посольства Ливии в Сирии. По его словам, начало работы дипломатического учреждения стало важным событием. Особенно оно значимо, потому что сейчас обе страны находятся в состоянии вооруженного конфликта.

Политик отметил, что сейчас они сражаются с одним общим врагом — терроризмом, но в будущем смогут победить его. Он назвал турецкое вмешательство в ситуацию в Сирии и Ливии варварским походом, предпринятым президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ради осуществления своей мечты о восстановлении Османской империи.

Абдель Рахман также анонсировал открытие сирийского консульства в Ливии, в городе Бенгази. Однако на этом обе страны не собираются останавливаться, и готовы открыть посольство в Триполи, когда город освободят от террористов и турецких военных.

Напомним, что сирийская и ливийская стороны пришли к договоренностям на уровне министерств обороны и разведки. Они будут вести обмен информацией и данными о тысячах сирийских террористов в Триполи и о разыскиваемых ливийцах, которые присоединились к террористическим группировкам «Джебхат ан-Нусра»1 и ИГ1 (обе запрещены в РФ) в Сирии.

Вместе с тем Турция продолжает оказывать поддержку так называемому Правительству национального согласия в Ливии. Для бандформирований поставляется вооружение и военная техника, которая идет в обход запрета на поставку оружия в Ливию. Также Анкара перебрасывает сирийских боевиков и своих военных в столицу для поддержки террористического режима.

1 Организация запрещена на территории РФ.