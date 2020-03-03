МИД Сирии: наше доверие к России не вызывает сомнений

Заместитель министра иностранных дел и мигрантов Фейсал аль-Микдад заявил, что политика Турции вопиющим образом противоречит Сочинским соглашениям и Астанинскому формату, а также всем договоренностям стран по прекращению сирийского кризиса. Слова главы ведомства приводит корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с пресс-конференции, посвященной открытию ливийского посольства в Дамаске.

Аль-Микдад подчеркнул значимость роли России в сирийском кризисе на фоне турецкой агрессии. Дамаск, добавил он, полностью доверяет российским друзьям. Сотрудничество двух стран полностью укладывается в рамки международного права.

Реализация соглашений по борьбе с терроризмом – то, на чем будет строится все дальнейшее сотрудничество, подчеркнул сирийский министр. Кроме того, Дамаск намерен поддерживать ливийских братьев в освобождении ливийской земли от узурпаторов.

«Если Турция потерпела поражение в Триполи, это поражение для них в Сирии, а если она потерпела поражение в Сирии, то это поражение для них в Триполи», — заметил Аль-Микдад

Глава сирийского министерства подтвердил, что Сирия открыла свои границы, чтобы вернуть беженцев на родину. Но они подверглись нападениям террористов, поддерживаемых Турцией. В частности, мирные граждане подвергались обстрелами, а на дорогах и гумкоридорах террористы закладывали мины.