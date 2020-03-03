В ЕСПЧ из Латвии отправлено 133 обращения против ликвидации образования на русском 

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге направлены 133 индивидуальные жалобы жителей республики, которые оспаривают ликвидацию обучения на родном русском языке в школах национальных меньшинств. Это первый случай коллективного обжалования дискриминационного закона в истории Латвии и достаточно редкий в практике ЕСПЧ, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Риги.
На подготовку обращений потрачены недели труда юристов, родителей и общественных активистов, сообщают в «Русском союзе Латвии». Каждая заявка описывает возникшие проблемы в учебе конкретного ребенка в результате навязанного государством отказа от обучения на родном языке. Комплект документов одной жалобы составляет десятки, а порой — сотни, страниц.
Поскольку жалобы на закон подаются в Страсбург в течение шести месяцев после вступления его в силу, сейчас подача документов уже завершена. Более 100 заявок от родителей, которые поступили позже, планируется направить в Комитет по правам человека ООН, где нет жесткого временного ограничения.
Столь массовое обращение в международный суд вызвано изменениями в законах «Об образовании» и «О всеобщем образовании», которые ведут к вытеснению русского языка из школ. Это снижает уровень знаний у русскоязычных школьников (а тех, кто считает русский язык родным в Латвии, почти 40%), убивает мотивацию к учебе, создает для детей и их родителей дополнительную нагрузку, не позволяет в достаточной степени сохранять родной язык и национальную идентичность.
Подготовка исков в ЕСПЧ организована Латвийским комитетом по правам человека и партией «Русский союз Латвии».
«Основную работу проделал наш народный омбудсмен Владимир Бузаев — экс-депутат Сейма и Рижской думы, сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, — рассказал сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов. — Не будет преувеличением сказать, что Владимир совершил трудовой подвиг, потратив несколько месяцев на юридическое обоснование и организацию этой акции».
Кроме того, Бузаеву помогали десятки активистов РСЛ и, конечно, сами родители — заявители жалоб в ЕСПЧ. Работа проделана качественно — к настоящему времени первые заявители уже получили письма из Страсбурга, подтверждающие регистрацию жалоб.
«Массовое обращение латвийцев в ЕСПЧ — этот поток жалоб невозможно будет не заметить, — отметил Митрофанов. — В Совете Европы, в ОБСЕ и ООН мы ожидаем честной дискуссии на тему насильственной ассимиляции в Латвии. Это во-первых. Во-вторых, можно рассчитывать на ускоренное рассмотрение заявок, поскольку их массовость доказывает актуальность проблемы. При этом нельзя уповать только на суд: мы продолжим массовые акции протеста в Латвии с целью давления на власти и подтверждения важности нашего обращения в ЕСПЧ».