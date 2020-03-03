В Group-IB рассказали, сколько стоила кампания по дезинформации москвичей о коронавирусе

Вчера в соцсетях распространилась информация о том, что в Москве якобы заболели коронавирусом 20 тысяч человек. Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков рассказал, как готовился этот фейк, и почему он заставил паниковать миллионы человек.

По словам Сачкова, есть три волны распространения фейков об эпидемии коронавируса. Первая началась две недели назад и поддерживается фармакологическими компаниями, которые транслируют заведомо ложные сведения об эффективности или неэффективности отдельных препаратов в борьбе с коронавирусом. Вторая волна фейков началась неделю назад. В рамках нее распространяются лживые сведения о методике лечения коронавируса, якобы разработанной молодым российским доктором в Ухани.

А третья волна фейков началась вчера, когда появились слухи о 20 тысячах заболевших в Москве.

«Собственно, есть три массовых, технически разгоняемых фейка, которые распространяются в Интернете. Вчерашняя ситуация с Москвой вылилась в более чем 9,5 тысячи сообщений в Интернете, в основном — на форумах, таргетировалась по большей части женская аудитория, которая имеет детей. Суммарно это несколько десятков миллионов людей, которых эта информация настигла», — рассказал Илья Сачков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, Group-IB находится в процессе поиска источников всех перечисленных фейков.

«Как и любое компьютерное преступление, оно разматывается назад компьютерными специалистами. Это очень походе на телефонный терроризм, когда стоит задача — парализовать какой-то объект. Поэтому в предложении господина Жириновского (ввести смертную казнь за распространение фейков о коронавирусе. — Прим. ФАН) есть логика», — заметил гендиректор Group-IB.

По его словам, фейки об эпидемии коронавируса разгоняются, имея определенное финансирование. В случае с 20 тысячами якобы заболевших москвичей распространение этой информации могло стоить всего несколько тысяч долларов, потому что «нативное попадание в аудиторию молодых матерей позволяет сообщениям распространиться миллионным тиражом самостоятельно».

«То есть есть какой-то мотив и есть технология. Вчерашнюю новость разгоняли боты и была определенная подготовка, потому что было таргетирование аудитории молодых матерей, попадание в нее, рассылка заранее подготовленных сообщений. Почему заранее подготовленных? Потому что фейк пошел сразу после объявления Роспотребнадзора о первом официальном случае заболевания в Москве. Вброс начался сразу после этого. То есть люди ждали этой информации, заранее подготовили списки и выбрали аудиторию. Молодые матери автоматически, не разбираясь, правда или нет, распространяют фейки, связанные со здоровьем», — объяснил Илья Сачков.

Он добавил, что в борьбе с сеющими панику фейками администрации соцсетей и мессенджеров, как правило, идут на встречу и удаляют очаги их распространения.

Отметим, Group-IB — одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений.