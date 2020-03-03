Названо имя главного кандидата на место премьера Украины

Киев, 3 марта. Украинский президент Владимир Зеленский может 4 марта внести в Раду кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра. Об этом сообщили местные СМИ.

Имя главного кандидата на место главы кабмина журналисты узнали от источников во фракции «Слуга народа».

«Высока вероятность того, что Алексей Гончарук (нынешний глава правительства. — Прим. ФАН) напишет заявление об отставке, а Верховной раде будет предложена кандидатура Дениса Шмигаля», — объяснили они.

Источники не исключили, что Гончарук сможет «пойти на конфликт и начать самостоятельную политическую игру».

По их словам, рассматривался также вариант назначения Шмыгаля на пост и. о. премьер-министра, однако от этой идеи решено было отказаться.

Как сообщали ранее украинские СМИ, в конце февраля Гончарук, обиженный на президента страны Владимира Зеленского, повторно подал заявление об отставке. Главу кабмина разозлила ситуация, при которой пресса регулярно публиковала информацию о его потенциальных преемниках, а Зеленский не только не защищал правительство, но и не отрицал рассмотрение альтернативных кандидатур.

Кроме того, сообщалось о конфликте между Зеленским и Гончаруком из-за смены глав энергокомпаний. Кадровыми перестановками, как писали СМИ, был недоволен украинский олигарх Игорь Коломойский.

Гончарук занял пост премьер-министра 29 августа прошлого года. До этого он работал в должности замглавы офиса украинского президента.