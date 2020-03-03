Украинская телеведущая предсказала реакцию политиков на коронавирус

Киев, 3 марта. Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Украине во вторник. Телеведущая и блогер Марина Данилюк предположила, как на заболевание будут реагировать украинские политики.

По данным Минздрава, на Украину коронавирус проник из ЕС. Заболевший пациент — житель Черновицкой области — вернулся на Украину из Евросоюза вместе с женой. Сейчас заразивший COVID-19 госпитализирован.

Данилюк вспомнила, как киевские политики реагируют на события, и предположила, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявит, что «не видел и ничего не слышал о коронавирусе». Однако блогер не исключила, что Арахамия подчеркнет, что «мирный процесс в Донбассе продолжается и его не остановить».

Ведущая предположила, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в привычной манере заявит, что «таким образом преступная власть хочет продать землю, поэтому допустила возможность уничтожения миллионов украинских граждан от коронавируса». Данилюк не исключила, что лидер «Голоса» Святослав Вакарчук предложит зачитать его новый стих, а сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович обвинит Запад в том, что он заразил граждан, чтобы помешать празднику 9 Мая.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель на фоне коронавируса сообщит, что тестирует новую весеннюю масочку из огурцов, предположила Данилюк. Секретарь СНБО Алексей Данилов объявит срочное заседание по поводу обеспечения инфекционных больниц салом и луком.

Ранее глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заверил журналистов, что у пациента из Черновцов нет осложнений в виде пневмонии.