Дамаск, 3 марта. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг заявления Турции и США о том, что действия правительственных сил САР якобы спровоцировали «гуманитарный кризис» в Идлибе. Об этом журналистам рассказал руководитель ЦПВС Олег Журавлев.

Он подчеркнул, что Центр по примирению враждующих сторон в Сирии пристально наблюдает за гуманитарной обстановкой в стране уже несколько лет.

«Многочисленные заявления и критика в адрес САР и России со стороны Турции, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельны», — отметил Журавлев.

Напомним, что ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как боевики развернули широкомасштабное наступление на правительственные силы Сирии, вынудив армию открыть ответный огонь. В результате погибли 36 турецких военных, которые оказались в атакующих рядах боевиков. Российская сторона приняла меры по прекращению обстрелов со стороны армии САР, чтобы турки смогли безопасно эвакуировать погибших и раненых. ЦПВС также заявил, что турецкая сторона присылала координаты местонахождения своих военных, однако они не соответствовали действительности.

После этого власти Турции заявили, что они больше не будут сдерживать поток беженцев, хлынувший из Сирии в Европу, фактически вынуждая ЕС вмешаться в сирийский конфликт. Европейские страны в свою очередь укрепили границу, заявив, что не допустят повторения миграционного кризиса 2015 года.