Менеджер рассказала о подготовке Little Big к Евровидению-2020

Санкт-Петербург, 3 марта. PR-менеджер группы Litle Big Полина Храмова рассказала о подготовке музыкального коллектива к Евровидению в Роттердаме.

Участниками международного песенного конкурса от России стала петербургская группа Little Big. Эта новость стала неожиданностью для музыкантов.

Подготовку к конкурсу прокомментировала Полина Храмова.

«Пока рано говорить о номере, но сейчас в планах снять клип и выпустить конкурсную песню», — сказала менеджер, ее слова приводит издание NewInform.

Участие Little Big на Евровидении по-разному восприняли в мире российского шоубизнеса. Некоторые исполнители считают, что у россиян хорошие шансы на победу.

К примеру, известный телеведущий Антон Комолов заявил, что Little Big хорошо впишется в формат конкурса. По его мнению, на Eurovision часто едут «фриковатые» музыканты.

А Юрий Лоза считает, что Little Big должны представлять любую страну, кроме России. «В них нет ничего русского», пояснил он. Лозе не нравится, что рейв-музыканты поют песни, которые сильно отличаются от современной российской эстрады.

Продюсер Бари Алибасов очень жестко высказался по поводу выступления петербургской команды. Он уверен, что они «попрыгают, поковыряются в носу», выйдут на сцену ряжеными.

Вместо Little Big Алибасов предложил отправить своего кота Чучу, который «голый и крутой». И у него больше шансов на победу.