Каир, 3 марта. Египетские и австрийские власти провели переговоры по внутриливийскому кризису. Стороны сошлись во мнении, что улучшение сложившейся ситуации возможно, если соблюдать договоренности, принятые по итогам конференции в Берлине. Об этом передает телеканал 218tv со ссылкой на пресс-секретаря египетского лидера.

Участие во встрече приняли президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Вольфганг Соботка, спикер парламента Австрии. В ходе обсуждения, состоявшегося в Каире, они выразили убежденность в необходимости реализации положений берлинской конференции, прошедшей 19 января. Президент Египта и спикер австрийского парламента также подняли вопрос о последних событиях на Ближнем Востоке, обменявшись мнениями о развитии региональных кризисов.

Конференция в Берлине стала логичным продолжением дипломатической работы Москвы, усилиями которой удалось убедить представителей так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии (ЛНА) заключить соглашение о перемирии. Европейским дипломатам, несмотря на все усилия, не удалось добиться положительных результатов на конференции, а предложение о создании военной комиссии в формате «5+5» вскоре показало свою несостоятельность и неэффективность.