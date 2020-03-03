Порнозвезда Беркова предложила дать «урок секса» Линдеманну

Москва, 3 марта. Известная российская порноактриса Елена Беркова раскритиковала секс-клип солиста Rammstein Тилля Линдеманна Till The End, в котором певец занимается любовью перед камерой.

Она отметила, что грубый секс, который пытался показать музыкант, заключается не в избиениях и унижении своего партнера, а в страсти, которой Беркова в порноклипе не увидела. Звезда фильма для взрослых пригласила Линдеманна в Москву, чтоб преподать ему урок секса в качестве наказания. При этом Беркова выложила свою фотографию, на которой она позирует в кожаном костюме с плеткой.

«Вы имели неосторожность зайти на мою территорию секса, не спросив моего разрешения — плохой мальчик! Бедные девочки из-за тебя пострадали. Теперь тебя придется наказать. Я жду тебя в Москве, где готова принять твои извинения. После этого я решу, что с тобой делать дальше», — пишет Беркова в Instagram.

Некоторые подписчики пошутили, что ее «секс-вызов» Линдеманну может не понравиться украинской певице Светлане Лободе, которую, по слухам, связывают с музыкантом романтические отношения.

Напомним, что ранее Линдеманн выпустил клип на песню Till The End, который носит порнографический характер. Певец пригласил на съемки девушек из России и сам сыграл главную роль. В виду специфического содержания клип можно найти только на специальных ресурсах, содержащих контент для взрослых.

Вскоре после этого Telegram-канал «Двач» выложил ссылки на настоящие аккаунты снявшихся в клипе российских актрис, приписав, какую каждая из них играла роль в клипе. Интернет-пользователи тут же устроили травлю девушек, обвинив их в непристойном поведении. Некоторые даже начали рассылать им угрозы.