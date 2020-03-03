Седокова призналась, что в детстве стала жертвой сексуального насилия

Москва, 3 марта. Поп-певица Анна Седокова выступила в защиту женщин, которые стали жертвами сексуального насилия. Артистка опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором призналась, что оказалась в подобной ситуации 25 лет назад.

«Для того чтоб рассказать о том, что случилось, мне понадобилось 25 лет и я восхищаюсь теми, кто не молчит», — подчеркнула певица.

Седокова намекнула, что в 12 лет подверглась домогательствам, однако не стала вдаваться в подробности. Певица отметила, что хранила молчание на протяжении долгих лет, так как боялась рассказать о произошедшем.

«Символично, что вчера я завершила вычитку своей книги. Я не могла к ней подойти три недели. Мне было больно. Мне, за которой стоят миллионы, и я все равно молчала и боялась, а что чувствует девочка, оставшаяся одна?» — задается вопросом Седокова.

Певица подчеркнула, что женщины должны научиться уважать себя «свою душу и свои мечты», а также научиться давать отпор всем, кто «позволяет себе лишнее».

Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что спортсмен Александр Емельяненко представляет опасность для общества. По его словам, Емельяненко пытался изнасиловать жену члена сборной России по самбо. Он также добавил, что Емельяненко не способен контролировать свое поведение, так как является «беспредельщиком».