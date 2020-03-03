Путин и Меркель провели телефонные переговоры по Идлибу

Москва, 3 марта. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин и Меркель обсудили возможные пути урегулирования обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Стороны выразили надежду, что результат принесут предстоящие российско-турецкие переговоры 5 марта.

Ранее встречу лидера РФ и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве подтвердил и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, и пресс-служба Кремля. Главным на повестке переговоров будет ситуация в Идлибе.

Американское издание Bloomberg ранее сообщило, что Путин, Меркель и Макрон могут провести встречу по Сирии 6 марта. Однако Песков эти данные опроверг, заявив, что таких переговоров в пятницу у российского лидера не планируются.

Напомним, в последний раз Путин, Макрон и Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии 20 февраля. Президент РФ тогда указал на необходимость нейтрализовать террористическую угрозу в Сирии, соблюдать принципы суверенитета и территориальной целостности САР. Макрон и Меркель заявили о готовности поспособствовать снижению напряженности в Идлибе.

Обстановка в сирийском идлибе обострилась из-за действий Турции, которая продолжает нарушать международные договоренности, поставляет вооружение и технику боевикам, которые атакуют позиции Сирийской арабской армии, мешая им отвоевать территории Идлиба, пока остающегося последним анклавом террористов.