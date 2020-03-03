Порошенко удрал от вопроса о выступлении сына с российским рэпером в Лондоне

Киев, 3 марта. Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался комментировать информацию о возможном выступлении его сына Михаила вместе с российским рэпером Face на концерте в Лондоне. Об этом сообщил в Facebook блогер Pavlovsky News.

На своей странице в социальной сети он опубликовал видео, снятое в кулуарах Верховной рады. На нем видно, что бывший глава государства пытается пройти в один из кабинетов в окружении журналистов.

Попутно Порошенко просят дать комментарий относительно нашумевшего дуэта, в котором, предположительно, с известным рэп-исполнителем выступал его наследник Михаил, однако тот в прямом смысле уходит от ответа.

О лондонском выступлении стало известно после того, как депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в своем Facebook опубликовал ролик, на котором молодой человек, похожий на сына Порошенко, вышел на сцену клуба в британской столице, чтобы спеть со звездой российского рэпа хит «Гоша Рубчинский», после чего напарник рэпера крикнул «русские в Лондоне», напоминает радио Sputnik.

Особое внимание эта ситуация привлекла в связи с тем, что до этого Михаил попадал на фото в толстовке с надписью, очень напоминающей слово Russia, и это стало предметом возмущения многих пользователей соцсетей.

Что касается реакции Порошенко-старшего, он уже не в первый раз удирает от журналистов. Аналогичным образом в конце февраля он поступил после шестичасового допроса в ГБР. Тогда пятый президент Украины предпочел предоставить общение с прессой своим адвокатам.