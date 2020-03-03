Депутат Швыткин рассказал, какую пользу приносят женщины российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о количестве женщин, которые служат в вооруженных силах РФ. Депутат Госдумы Юрий Швыткин рассказал, какую пользу российской армии приносят женщины-военнослужащие.

В преддверии главного женского праздника 8 марта Сергей Шойгу заявил, что в рядах Минобороны насчитывается свыше 41 тыс. военнослужащих прекрасного пола.

«Сегодня армию России уже не представить без прекрасной половины человечества», — отметил министр.

По словам главы военного ведомства, из общего числа женщин в рядах вооруженных сил 4 тыс. — офицеры, в частности, 44 имеют звание полковника.

«Более 30 тысяч женщин проходит службу по контракту на должностях солдат и сержантов, около семи тысяч имеют воинские звания прапорщиков и мичманов. Почти 1 460 являются федеральными государственными гражданскими служащими, порядка 272 тысяч работают в воинских частях и организациях ВС РФ», — сообщил министр обороны.

Кроме того, конкурс среди девушек на учебу в военных вузах постоянно растет. Так, в прошлом году за одно место конкурировали 27 девушек — больше, чем парней, рассказал Шойгу.

Корреспондент Федерального агентства новостей узнал у зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, чем военная служба привлекает женщин.

«Это влечет само по себе романтику, в некоторых семьях — это традиция», — ответил Швыткин в беседе с ФАН.

При этом он отметил, что можно говорить об увеличении числа вакантных мест для девушек в военных вузах, если на то есть необходимость.

«Нужно смотреть, позволяет ли это штатная численность вакансий и должностей, которые занимают женщины в рамках военно-медицинских учреждений и отделов связи. Насколько я знаю, они работают в Воздушно-десантной службе, и в том числе на складах в должностях прапорщиков, офицеров, сержантов. Я нормально к этому отношусь, потому что есть должности и военно-учетные специальности, которые соответствуют женскому полу», — заметил парламентарий.

Нельзя не обратить внимание, что военнослужащие-женщины положительно влияют на культуру общения среди своих коллег мужчин, говорит депутат.

«Когда мужчина служит вместе с женщиной, то он даже сдерживает себя в плане нецензурной брани, что влияет на культуру поведения. Это связано с тем, что в армии в большинстве случаев мужской коллектив», — объяснил Швыткин.

Однако бывают случаи, когда девушки идут в военный вуз и не осознают того, с чем им придется столкнуться в статусе военнослужащего.

«Такие факты исключать, конечно же, нельзя. Но в дальнейшем происходит естественный отбор. Когда женщина чувствует себя случайным человеком в армии, то она принимает соответствующее решение, увольняясь из вооруженных сил», — резюмировал собеседник ФАН.

Пользуюсь случаем, Юрий Швыткин также поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 марта.

Ранее Сергей Шойгу сообщил о пополнении ВМФ РФ подлодками и кораблями. По его словам, в 2020 году Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст Военно-морскому флоту России четыре атомных и одну дизель-электрическую подводные лодки.