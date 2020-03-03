Востоковед Онтиков не нашел оснований для русско-турецкой войны из-за Идлиба

Накануне встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта в Москве на тему обострения конфликта в Идлибе русскоязычные медиа уже запустили обсуждение возможной «новой русско-турецкой» войны. Востоковед Андрей Онтиков объяснил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, почему такая формулировка некорректна и не может использоваться в описании обострения отношений между Россией и Турцией.

«Этот тезис неправильный, – поделился своим мнением с ФАН Андрей Онтиков. – Это шапкозакидательство, которое не имеет под собой никаких оснований. Последствия даже минимального столкновения между Россией и Турцией (подобно тому, что мы видели в 2015 году, когда турки сбили наш самолет), будут катастрофой для обеих стран. У нас выгодно налажено в экономической плоскости, имеется координация в Сирии, в Ливии. Если все это будет порушено, то я думаю, в этом никто не заинтересован. Кроме того, не будем забывать, что у турок уже гибнут солдаты. Если они будут гибнуть в еще большем количестве, в кратном большем, то это приведет к недовольству в самой Турции, к изменению общественного мнения. Эрдоган все это взвешивает, поэтому идут заявления на тему «мы не ищем конфликта с Россией».

По словам эксперта, ситуация уже координируется по линии военных и дипломатов.

«Если не будет сделано радикальных шагов с турецкой стороны, то и с российской их точно не будет», — уверен Онтиков.

Существующие противоречия лидеры обеих стран попробуют разрешить на встрече 5 марта в столице России.

«Возможно, все, чего удастся достичь — это заморозить ситуацию в таком виде, в каком она есть. Было бы здорово вернуться к сочинским соглашениям, потому что они не выполнены, все сроки сорваны», — считает Онтиков.

Эксперт добавил, что соглашения по формированию зоны деэскалации предполагали к концу 2018 года освобождение трасс М4 и М5 «Алеппо-Латакия» и «Алеппо-Дамаск»; развод радикальной и умеренной оппозиции; организацию демилитаризованной зоны.

«Ничего не было выполнено, турки понимали, что ситуация просто заморожена на какое-то время. В то же время в России понимание было иное: что зона деэскалации должна была создать условия для возвращения Идлибской провинции под контроль Дамаска, — говорит Онтиков. — Если брать глобально, то разные понимания ситуации и стали залогом нынешнего обострения».

Собеседник ФАН напомнил, что сутки спустя после того, как Путин и Эрдоган в январе договорились о введении режима тишины, начались нарушения режима прекращения огня: атаки на правительственные войска и жилые районы в Латакии, Алеппо, Идлибе, российскую военную базу, и сирийская армия начала наступление на позиции боевиков.

«Турцию такая ситуация не устраивает, — говорит Онтиков. — Для них Идлиб — это красная линия. Турецкая армия присутствует также в отдельных районах на северо-западе Сирии по итогам предыдущих операций. В этом районе проводится османизация: вводится турецкая система образования, изменение демографического рисунка, выселяют курдов и заселяют арабов. Идлиб — это черта для Турции, поскольку если он будет освобожден, то Дамаск и Москва поставят вопрос о выводе турецких войск из указанных районов. Турок такой сценарий не устраивает, потому противоречия между Москвой и Анкарой будут глубокими, и проблем у нас впереди полно».

При этом востоковед считает, что войны в ее классическом понимании между Россией и Турцией ждать не стоит. Удивительно, но именно Россия, по его мнению, остается единственным партнером для Эрдогана, с которым можно договариваться.

«Он находится в стесненном положении, — комментирует Андрей Онтиков. — Его союзники по НАТО отвернулись от него, поддержка обещается только на словах. Американцы сотрудничают с сирийскими курдами и от этого сотрудничества отказываться не собираются. Как ни странно, договариваться можно только с Россией. А если не договорится, то у нас есть рычаги влияния».

Среди этих рычагов влияния востоковед называет слабую экономику Турции, боязнь санкций со стороны России в сфере туризма и торговли, сложности с общественным мнением внутри страны. Кроме того, у России остается в запасе курдская карта, напоминает эксперт.