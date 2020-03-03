В Сети бурно отреагировали на проникший на Украину коронавирус

Киев, 3 марта. Власти Украины сообщили о первом случае заражения коронавирусом в стране. В Сети на новость отреагировали бурно и по-разному: есть место и ироничным комментариям, и рациональным.

Как сообщил ранее замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, вирус проник в страну благодаря вернувшемуся из Европы жителю Черновицкой области. Его госпитализировали, как и супругу, у которой симптомы пока не проявились.

Украинский радио- и телеведущий Макс Назаров тут же призвал соотечественников «не вести себя, как обезьяны».

«Гимн, камни и молебны не помогут, а маски не защищают. Они нужны только тем, кто уже заразился. Мойте руки и не пейте воду из крана. И профилактика!» — добавил он в Facebook.

Шутку про гимны и молебны отпустил не только Назаров, но и другие интернет-пользователи.

«Пусть срочно поют гимн <…> и молебны проводят», — призвал пользователь Twitter под ником @Irinaovch2.

«Камни и огонь, только они являются официально признанными на Украине средствами борьбы с коронавирусом. А еще гимн, обязательно гимн!» — вторил ему @tviterskiy.

Между тем премьер-министр Алексей Гончарук поспешил заверить украинцев, что власти предпринимают все необходимые меры для недопущения распространения вируса по стране.

«Государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что на Украине в конце февраля разразился настоящий скандал. Жители страны протестовали против эвакуации соотечественников из Китая, где впервые зафиксировали вспышку коронавируса. В Полтавской области граждане перекрыли дороги и устроили стычки с полицией.