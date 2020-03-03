Нюша в платье из перьев показала фанатам голые ноги

Москва, 3 марта. Российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, порадовала фанатов новой фотографией в Instagram. Звезда предстала в дерзком образе, оголив длинные ноги.

На снимке Нюша запечатлена в белом мини-платье, украшенном перьями. Наряд удачно подчеркивает шоколадный загар певицы, а также длинные ноги.

В подписи к фото Нюша напомнила о запуске федеральной программы по строительству приютов для бездомных животных. Певица отметила, что нельзя оставлять такую громадную работу на плечах волонтеров.

«Я счастлива, что сегодня государство заботится о животных. Да, ему приходится взять на себя обязанность за тех, от кого отказались», — добавила певица.

Однако внимание пользователей больше привлекла фотография исполнительницы. Певицу саму сравнили с кошкой.

«Взгляд кошки», — написала nyusha_pop.

«Вау, это законно быть такой шикарной?» — добавила fanart_nyusha.

«Дикая львица», — отметила nyusha_pop.

Ранее Нюша опубликовала в Instagram трогательный снимок с мужем. Исполнительница сопроводила публикацию стихотворением. Нюша решила поздравить своего супруга с Днем защитника Отечества, посвятив ему строки из стихотворения «Мужество» поэтессы Лейлы Джиоевой. Трогательным снимок дополнил поздравление и вызвал умиление у поклонников певицы. На фото Нюша нежно обнимает своего мужа Игоря Сивова, с закрытыми глазами прижимаясь к его торсу.