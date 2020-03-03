Идея Жириновского ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе получила поддержку

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил временно отменить мораторий на смертную казнь и «показательно расстрелять» тех, кто распространяет ложные сведения об эпидемии коронавируса. Глава компании Group-IB Илья Сачков увидел логику в идее политика.

Во время прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Владимир Жириновский обосновал свою инициативу.

«Слухи создают среди людей панические настроения. Это воздействует на психику, на сердце, на взаимоотношения. За такие панические слухи во времена Первой мировой войны расстреливали и во Франции, и во многих воюющих странах. То же самое происходило в Москве в октябре 1941 года: тех, кто вел пропаганду во дворах жилых домов, тоже ставили к стенке, чтобы предотвратить панику среди москвичей. Это самое страшное, неприятное. Вон, говорят, что 20 тысяч человек в Москве заболели [коронавирусом]. Это же ложь! Или говорят, что надо запасаться продуктами. Люди бросятся, а продуктов — полно. И будет полно. Поэтому надо расстрелять показательно [распространителей фейков о коронавирусе]: одного — в Калининграде, одного — в Москве, одного — на Сахалине. Временно приостановить мораторий на смертную казнь и остановить любые панические слухи», — предложил Жириновский.

На возражения гостей телестудии о том, что смертная казнь — это слишком жестоко, политик ответил, что в подобных ситуациях наказание и должно быть суровым — чтобы другим неповадно было.

«Не хотите смертную казнь, у нас есть закон — 1,5 миллиона за ложную информацию. Но мы должны сейчас найти [авторов фейков], оштрафовать, все быстро сделать. Или домашний арест, или административный арест. Но меры должны быть радикальными. Потому что это действует на миллионы людей», — подчеркнул Жириновский.

В этой же программе гендиректор Group-IB Илья Сачков объяснил, что есть три источника или три волны фейков об эпидемии коронавируса. Первая волна — фармакологическая, с помощью которой отдельные российские компании распространяли заведомо ложные сведения об эффективности либо неэффективности отдельных препаратов в борьбе с коронавирусом. Эта волна началась две недели назад.

Вторая волна началась вчера, когда появились слухи о 20 тысячах заболевших в Москве. А неделю назад было лжесообщение о методике лечения молодого российского доктора из города Ухань.

«Собственно, есть три массовых, технически разгоняемых фейка, которые распространяются в Интернете. Вчерашняя ситуация с Москвой вылилась в более чем 9,5 тысячи сообщений в Интернете, в основном — на форумах, таргетировалась по большей части женская аудитория. Суммарно это несколько десятков миллионов людей, которых эта информация настигла», — рассказал Сачков.

По словам эксперта, в предложении Жириновского есть логика, поскольку распространение подобных фейков сродни телефонному терроризму. У них задача одна — парализовать жизнедеятельность социума.