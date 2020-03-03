Джиган показал видео с кормящей долгожданного сына Самойловой

Москва, 3 марта. Известный хип-хоп-исполнитель Джиган показал подписчикам видео, в котором его супруга Оксана Самойлова кормит новорожденного сына грудью.

Рэпер поделился в своем Instagram-аккаунте двухминутным видеороликом, в котором мелькают все члены его большого семейства. По всему дому резвятся дети, а в небольшой комнате Самойлова кормит долгожданного сына грудью.

«Какая милашка, милашечка», — сказал Джиган, описывая кормящую жену.

Поклонники музыканта оказались солидарны с кумиром. Видео с кормящей сына женой рэпера привело в восторг фолловеров.

«Очень мощная энергетика, атмосфера, приятно заглянуть», — указала chevgan_ksyu_13.

«И пусть весь мир подождет! Жизнь удалась!» — отметила zalina_tcomartova_.

«Классная семья! Такая нежность», — добавила makonya_mergenbaeva.

«Это видео просто заряжает мощной энергетикой», — констатировала ninapopova19.

«Какие все красивые! Особенно Оксана с малышом», — умилилась zaripova377.

«Нет ничего прекраснее кормящей женщины», — подчеркнула natalyushabest.

Напомним, 18 февраля Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. Модель подарила супругу сына. У пары еще подрастают дочери Ариела, Лея и Майя.

Уже несколько месяцев семья живет в Майами. Пара перебралась в Соединенные Штаты в начале года. Отмечается, что решение рождать в США супруги приняли практически сразу. Ранее сообщалось, что в США их новорожденному сыну сделали обрезание.