Лукашенко поручил достроить трубопроводы для импорта нефти через балтийские порты

Минск, 3 марта. Белоруссия должна ускорить достройку трубопроводной системы для импорта нефти через балтийские порты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он рассказал в ходе совещания по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Как уточнил глава государства, строительство трубопровода не должно быть проблемой.

«Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам… Где-то нам надо пару перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года», — сказал он.

Лукашенко призвал не надеяться на отсрочку проекта.

«Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И 100–120 миллионов долларов мы сами найдем на эти перемычки», — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко рассказал, что Белоруссия продолжит закупку нефти у России, однако будет работать и с другими поставщиками.

Напомним, что с начала этого года Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию, поскольку страны не смогли договориться о цене. Минск просит российские власти надавить на нефтяников, чтобы те снизили цены. Москва же отмечает, что не может влиять на рынок и диктовать ему цены.

По словам политолога Богдана Безпалько, цена нефти, которую Россия выставляет для Белоруссии — совершенно адекватная. Она складывается из затрат на разведку, разработку месторождений и на другие мероприятия, неизбежные в добывающей отрасли. Лукашенко же хочет получать сырье по той же цене, по которой его получает Смоленская область.