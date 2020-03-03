В Раде призвали остановить коронавирус в экономике и отправить в отставку правительство

Киев, 3 марта. Один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь» Юрий Бойко призвал украинских депутатов распустить правительство, которое, по его мнению, не справляется с возложенными на него обязанностями.

«Прежде всего, мы должны остановить коронавирус в экономике и в среду отправить правительство в отставку, потому что всем понятно, что оно не может справится ни с экономической ситуацией в стране, ни вообще решить проблемы, которые стоят перед страной», — отметил он.

Кроме того, Бойко считает необходимым остановить второй этап медицинской реформы, которая, как считает оппозиция, грозит полным уничтожением всей украинской медицины. Депутат призвал не допустить закрытия туберкулезных диспансеров, психоневрологических и обычных больниц.

Позицию Бойко поддержал депутат от «Европейской солидарности» (партия экс-президента Петра Порошенко) Тарас Батенко. Он подчеркнул, что новое правительство уже привело украинскую экономику к краху. По его словам, каждый месяц наблюдается падение показателей промышленного производства, а госбюджет недополучает десятки миллиардов долларов. Батенко согласился с необходимостью отставки правительства.

Отметим, что «Европейская солидарность» — это бывший «Блок Петра Порошенко». Данная партия традиционно выступает против действующего президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». При этом Зеленский выдвигает встречные претензии, возлагая ответственность за экономический кризис на Порошенко и его сторонников. Он утверждает, что страна была разорена в результате непрекращающейся войны и коррупции.