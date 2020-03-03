Сирия указала на агрессию Турции и ее сотрудничество с террористами

Дамаск, 3 марта. Дамаск выражает обеспокоенность увеличивающейся турецкой агрессией в других странах, приводящей к нарушению стабильности и безопасности. Подробности сообщает агентство SANA, которое ссылается на официальный источник в МИД Сирии.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит внешнюю политику, грубо нарушающую нормы международного права. Его действия приводят к эскалации конфликтов в регионе и мире, ставя под вопрос основы безопасности и суверенитета в других странах.

В связи с этим МИД Сирийской Арабской Республики призывает мировое сообщество коллективно осудить агрессию Турции, решительно выступив против режима Эрдогана.

Турция стала главным дестабилизирующим фактором, в грубой форме вмешиваясь во внутренние дела других стран. Анкара вербует террористов и переправляет в Ливию для поддержки преступного режима Файеза Сарраджа, главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Турция также проигнорировала собственные обещания в Сирии, данные на переговорах с Россией. Эрдоган намерено спекулирует страданиями сирийского народа и пытается шантажировать Европу, угрожая открыть ворота для новой волны беженцев.