Аналитик Леонков предложил направить в Идлиб «Тор-М1» для борьбы с авиацией Турции

Военный аналитик Алексей Леонков считает, что тактические комплексы ЗРК «Тор» смогут остудить турецкий пыл в Сирии.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило об уничтожении турецкими вооруженными силами сирийского военного самолета L-39, стоящего на вооружении ВВС САР. По данным военного источника в арабской республике, обломки воздушного судна упали в районе населенного пункта Маарет ан-Нуман. Предполагается, что машина могла быть уничтожена ракетой класса «воздух-воздух» турецких ВВС. Других подробностей пока не приводится.

Комментируя инцидент, военный аналитик Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что к «атакам турецкой армии необходимо относиться именно как к вероломному нападению на сирийские ВВС».

«В тех же историях с уничтожением двух Су-24 ВВС САР турки заявляли, что сирийцы якобы пытались атаковать их F-16, но у Су-24, которые стоят на вооружениях сирийских ВВС хоть и присутствует комплекс ракет класса «воздух-воздух» Р-60, но их берут только в том случае, когда знают, что придется отбиваться от других самолетов. Поэтому уничтожение Су-24 можно вполне оправданно называть вероломным нападением со стороны Турции. Другие вопросы с уничтожением сирийской авиации нужно несколько раз проверять, потому что в последнее время очень много фейков гуляет по турецким СМИ и соцсетям, которые впоследствии выдаются как достоверные факты. Все как в информационной войне — сначала данные поднимаются в каких-то блогах, там же появляются какие-то фотографии с чуть ли не геолокацией, а потом их подхватывают другие», — говорит эксперт.

Однако впоследствии выясняется, что все эти сообщения были фейком, но турки не спешат их опровергать, так как их СМИ на горячей волне пытаются внутри страны показывать, какая турецкая армия непобедимая.

«Но с 1 марта воздушное пространство над Идлибом закрыто, турки уже потеряли как минимум два беспилотника стоимостью 30 млн долларов. И самое интересное вот в чем — появление БЛА в небе было санкционировано сочинскими договоренностями, но там речь шла о разведывательных, а не ударных дронах. А Турки как раз настаивая на этом положении, лукавят, ведь есть четкое разграничение на разведывательные и ударные БЛА. К тому же выяснилось, что и турецкие разведывательные БЛА занимаются не мониторингом, а целеуказанием, которые получают турецкие представители ССО, находящиеся в рядах бармалеев», — продолжает Леонков.

В данном случае примечательно официальное заявление руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Олега Журавлева, который 2 марта сообщил, что после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, Российская Федерация не сможет гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции.

«Поэтому турецкие самолеты в принципе могут сбиваться теми же комплексами С-200, если сирийцы их уже подтянули. А по поводу увеличения сил Сирии — да, это необходимо. Я бы туда командировал бы несколько расчетов комплексов «Тор». Подарил бы их сирийцам, у нас там есть «Тор-М1» и сейчас они будут заменяться на «Тор-М2», соответственно, первую версию вполне можно было бы предоставить Сирии. Это очень хорошая надежная машина, великолепно себя показавшая в борьбе с беспилотниками. Турцию нужно успокаивать, они сейчас на горячей волне, — заключил аналитик.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе в последнее время значительно обострилась. Действующие в регионе террористы увеличили свою активность и участили атаки на мирное население. Правительственные войска САР возобновили операцию против боевиков. Препятствует процессу освобождения сирийский территорий от боевиков Турция, которая поддерживает радикалов и способствует еще большему напряжению в провинции. Действия Анкары идут вразрез с нормами международного права.

На минувшей неделе боевики в Идлибе развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийской армии, вынудив солдат открыть ответный огонь. При обстреле погибли 36 турецких военных, которые оказались в наступающих рядах террористов. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что Анкара прислала координаты местонахождения своих сил в Идлибе, однако они оказались недостоверными. Согласно полученным координатам, в зоне обстрела турецких военных не должно было быть.