Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Поборы в школах — есть ли решение проблемы», которая состоится в среду, 4 марта, в 14.00 в пресс-центре по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за предоставление дополнительных образовательных услуг может взиматься дополнительная плата. Виды и формы дополнительных образовательных услуг определяются уставом каждой конкретной школы.
При этом в школах по закону запрещен сбор денег на:
— преподавание дисциплин, которые входят в общеобразовательный процесс;
— предоставление охранных услуг для школы;
— предоставление учебников и методических пособий;
— предоставление гардероба;
— проведение ремонта в школе и на закупку нового специального оборудования.
Если сотрудники учебного заведения требуют сдачи денежных средств на какие-либо нужды школы, не имея при этом законных оснований, родители вправе подать жалобу в
— муниципальное образовательное учреждение;
— комитет образования городского уровня;
— районную администрацию, занимающуюся образованием;
— полицию;
— в Министерство просвещения РФ.
Но насколько российские реалии соотносятся с законодательством? Что делать, если жалобы не помогают? Как противостоять травле ребенка, если поборами занимается родительский комитет?
Об этом расскажут гости и участники дискуссии в медиацентре «Патриот»:
— Михаил Богданов, сопредседатель РОО «Санкт- Петербургский городской родительский комитет»;
— Олеся Андрианова, детский психолог;
— Ольга Лукоянова, общественный деятель, руководитель службы сопровождения приемных семей, педагог, многодетная мама, директор центра родительской культуры «Светлица», руководитель учреждения «Ольгинские приюты»;
— Никита Карпов, детский психолог;
— Наталия Аксенова, адвокат, партнер адвокатского бюро «ЮК Гессена»;
— другие специалисты.
Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
presscenter@mediapatriot.ru
Телефон: 8 (963) 231-53-16