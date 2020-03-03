Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Поборы в школах — есть ли решение проблемы», которая состоится в среду, 4 марта, в 14.00 в пресс-центре по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за предоставление дополнительных образовательных услуг может взиматься дополнительная плата. Виды и формы дополнительных образовательных услуг определяются уставом каждой конкретной школы.

При этом в школах по закону запрещен сбор денег на:

— преподавание дисциплин, которые входят в общеобразовательный процесс;

— предоставление охранных услуг для школы;

— предоставление учебников и методических пособий;

— предоставление гардероба;

— проведение ремонта в школе и на закупку нового специального оборудования.

Если сотрудники учебного заведения требуют сдачи денежных средств на какие-либо нужды школы, не имея при этом законных оснований, родители вправе подать жалобу в

— муниципальное образовательное учреждение;

— комитет образования городского уровня;

— районную администрацию, занимающуюся образованием;

— полицию;

— в Министерство просвещения РФ.

Но насколько российские реалии соотносятся с законодательством? Что делать, если жалобы не помогают? Как противостоять травле ребенка, если поборами занимается родительский комитет?

Об этом расскажут гости и участники дискуссии в медиацентре «Патриот»:

— Михаил Богданов, сопредседатель РОО «Санкт- Петербургский городской родительский комитет»;

— Олеся Андрианова, детский психолог;

— Ольга Лукоянова, общественный деятель, руководитель службы сопровождения приемных семей, педагог, многодетная мама, директор центра родительской культуры «Светлица», руководитель учреждения «Ольгинские приюты»;

— Никита Карпов, детский психолог;

— Наталия Аксенова, адвокат, партнер адвокатского бюро «ЮК Гессена»;

— другие специалисты.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16