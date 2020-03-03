В Совфеде рассказали о судьбе «замороженных» пенсионных накоплений

Москва, 3 марта. Общий объем средств в накопительной пенсионной системе России достигает пяти триллионов рублей. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«В накопительной пенсионной системе у граждан России уже лежит почти пять триллионов рублей», — пояснил сенатор.

Он также добавил, накопительная пенсионная система не «замораживалась» и продолжает свою работу. По его словам, количество участников накопительной пенсионной системы достигает 70 миллионов человек, передает «Экономика сегодня».

«И все они рассчитывают на то, что, когда придет время выхода на заслуженный отдых, то получат положенные им дополнения к страховой части пенсий», — пояснил Рязанский.

Напомним, с 2002 по 2013 год все работодатели отчисляли в Пенсионный фонд России (ПФР) два взноса, один из которых предназначался для формирования страховой пенсии, а другой для накопительной. В 2014 года ПФР ввел мораторий на формирование накопительной части пенсии. Правительство РФ рассматривает вопрос о замене накопительной пенсионной системы законом, который позволит гражданам РФ самостоятельно принимать решение об отчислении доходов в счет будущей пенсии.