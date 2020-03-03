Феклистов объяснил, почему все актеры уехали со съемок сериала «Сваты-7»

Известный советский и российский актер театра и кино Александр Феклистов заявил, что никаких проблем у создателей сериала «Сваты-7» нет, и все его коллеги разъехались по домам по банальной причине — просто закончились зимние съемки.

Исполнитель роли ученого Александра Берковича эксклюзивно для Федерального агентства новостей появившиеся слухи о том, что дальнейшая работа над многолетним телехитом находится под угрозой.

«Да, мы снимаем [сериал], — отметил артист. — Нет, не [именно вот] сейчас, но вот снимали зимнюю натуру и будем продолжать летом. Нет, проблем нет. Все [у нас] хорошо, все в порядке».

Ранее появилась информация о том, что со съемок «Сватов-7», которые проходили в Белоруссии не далеко от столицы страны Минска, с разной очередностью уехали все актеры. А именно — Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Анна Кошмал, Олеся Железняк, Татьяна Кравченко и другие.

Это дало повод кое-кому предположить, что у создателей всенародно любимого телесериала возникли те или иные проблемы, в результате чего выход седьмого (и как говорят, создатели, последнего) сезона «Сватов» под угрозой.

Напомним, что данный сериал попал в так называемый производственный ад из-за политической ситуации, сложившейся на Украине. Несколько лет назад съемки приостанавливались из-за запрета российским артистам посещать украинскую территорию — из-за того, что они побывали к Крыму. Позднее было решено перенести место съемок в соседнюю Белоруссию.