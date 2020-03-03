Сябитова рассказала, чем ей нравится новый гражданский зять

Москва, 3 марта. Известная телесваха Роза Сябитова рассказала о новом избраннике дочери Ксении Максиме Шевченко, с которым девушка живет вместе уже два года и регистрировать отношения в ЗАГСе не торопится.

Максима наследница телеведущей встретила после развода с первым супругом юристом Андреем Снетковым, за которого вышла замуж менее чем через полгода отношений. В 2015 году молодые отпраздновали пышную свадьбу, в которую Сябитова-старшая вложила 15 миллионов рублей, но уже спустя месяц семейной жизни разошлись — муж ушел от супруги.

Телесваха убеждена, что бывший зать не прошел «проверку деньгами» в неравном браке, и поэтому решил найти себе даму попроще.

Сябитова отметила, что сравнивать нового избранника дочери с предыдущим нельзя, поскольку мужчины «разные абсолютно». Она призналась, что новая пассия наследницы ей нравится.

«Мне Максим чем нравится — он абсолютный клон моего сына и моего мужа, отца Ксении, один в один. Семейный сценарий продолжается, и это правильно. Ксюша мало знала своего отца, но я всегда ей и брату рассказывала о нем, они выросли с именем отца. Я и замуж не выходила, потому отчимов может быть много, а отец один», — пояснила она в интервью «Собеседнику».

Ведущая рассказала, что Ксения и Максим живут от родителей отдельно. Она поддерживает решение дочери проверить отношения в быту перед свадьбой.

О профессии своего гражданского зятя сваха не распространяется, отвечая на вопросы общими и загадочными формулировками.

«Максим — руководитель лаборатории, где занимаются серьезными вещами. Это закрытое учреждение. Он делает много важного для нашей страны», — сказала ведущая.

Задумываются ли влюбленные о свадьбе, Сябитова не ответила.