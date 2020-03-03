Глава Рослесхоза назвал регионы с наибольшей пожароопасностью

Москва, 3 марта. Иркутская область, Тува, Забайкалье и Бурятия должны быть готовы к тушению лесных пожаров уже в апреле, сообщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Он на посвященном предотвращению лесных пожаров совещании рассказал о прогнозах по пожарной опасности на территории России.

«По прогнозам экспертов, в апреле надо быть готовым к тушению лесных пожаров на востоке республики Тыва, юго-западной части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии», — отметил Аноприенко.

Глава ведомства также указал, что предстоящий пожароопасный сезон обещает быть сложным, поэтому времени на раскачку нет, сообщила «Парламентская газета».

Ранее комитет лесного хозяйства Московской области информировал, что пожароопасный сезон в Подмосковье может начаться уже в этом месяце, а не в апреле, как это обычно происходит. Росгидромет предупреждал, что сезон лесных пожаров на Дальнем Востоке наступит раньше обычного из-за аномально теплой погоды.