СКР завел более 400 дел о терроризме и экстремизме за 2019 год

Москва, 3 марта. Следственный комитет РФ возбудил 355 уголовных дел о преступлениях террористической направленности и 87 дел об экстремизме за 2019 год. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Возбуждено 355 уголовных дел о преступлениях террористического характера», — сообщил глава СК РФ.

Бастрыкин добавил, что в суд было направлено 119 дел о терроризме. Кроме того, следователи возбудили 87 уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности за года. Из них расследовано и направлено в суды 55 дел.

Глава ведомства подчеркнул, что противодействие экстремизму остается в числе приоритетных направлений деятельности СКР. При этом к категории преступлений террористической направленности относятся не только подготовка террористических актов, но и вербовка, публичные призывы к терроризму и захват заложников.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об уменьшении числа преступлений террористической направленности в РФ в 2019 году. Глава государства отметило, что общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырех в 2019, при этом предотвращено 57 таких преступлений, в 2018 году — 36.