Ученые выяснили, что женатые мужчины чаще жалуются на плохое самочувствие

Вашингтон, 3 марта. Женатые мужчины чаще жалуются на самочувствие, к таким выводу пришли американские ученые из Университете Техаса.

На самочувствие во время болезни влияют не только биологические процессы, но и социальные факторы. Например, семейные мужчины склонны переоценивать свои страдания.

Как пишет издание Frontiers in Behavioral Neuroscience, группы ученых пригласили 1259 человек для участия в опросе. Исследователи отобрали только тех, кто перенес грипп или ОРВИ за последние 12 месяцев, пишет издание Planet Today.

Мужчины описывали свои ощущения во время болезни по специальной шкале. Выяснилось, что на плохое самочувствие жалуются люди с низким уровнем дохода, депрессией или женатые мужчины.

Ученые пояснили, что многим в США недоступна качественная медицина, поэтому они боятся осложенений гриппа. А семейные мужчины привыкли чувствовать заботу вторых половинок, поэтому они позволяют себе расслабиться и немножко поболеть.

Ранее врач Андрей Тжельников объяснил, как отличить ОРВИ от гриппа. При гриппе пациент чувствует неприятные ощущения в мышцах и костях, ломоту во всем теле. Сухой кашель постепенно переходит в мокрый.

При этом больной ОРВИ выздоравливает за неделю. Температуру при такой болезни сбить легко, и она не поднимается долгое время. Специалист порекомендовал регулярно делать прививку от гриппа, которая защищает от инфекции в течение года.