Международный женский день в Медиагруппе «Патриот»

Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?», которая состоится в четверг, 5 марта, в 14.00 в пресс-центре по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Гостями медиацентра станут самые известные и самые интересные женщины страны, добившиеся успеха в самых неожиданных областях, включая сугубо мужские.
Вместе с гостями мы обсудим, что такое для нас Международный женский день и что он символизирует, выслушаем истории успеха и проведем несколько веселых конкурсов. После чего совместно с нашими читателями в режиме онлайн выясним, кто из наших гостей заслуживает высокого звания «Мисс Патриот-2020».
Гости и участники дискуссии:
— Анастасия Мельникова, актриса, депутат Закса;
— Мария Филисова, мастер спорта международного класса по мини-футболу и по большому футболу, чемпионка Европы в составе молодежной сборной;
— Татьяна Дваждова, боксер;
— Татьяна Суслова, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения;
— Елена Богомазова, российская пловчиха, специализировавшаяся в плавании брассом, заслуженный мастер спорта РФ;
— Ольга Шаклатова, подполковник милиции в отставке;
— Мария Смирнова, заместитель начальника кинологического отдела Балтийской таможни, советник государственной гражданской службы РФ1 класса, и служебная собака — золотистый лабрадор-ретривер (голден ретривер) Алгур Таинственный Посланник;
— Алина Шмидт, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью.
Модераторы дискуссии:
— Сергей Селин, российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист Российской Федерации;
— Владимир Самсонов, солист Мариинского театра, заслуженный артист РФ.
Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
presscenter@mediapatriot.ru
Телефон: 8 (963) 231-53-16