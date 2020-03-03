Депутат Затулин рассказал, что стоит за заявлением Лукашенко о кредитах США

Соединенные Штаты заинтересованы в осложнении отношений между Москвой и Минском и будут всячески вкладываться в этот проект; при этом Минск всячески подыгрывает Вашингтону. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

Американские кредиты

Соединенные Штаты могут выделить Минску дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти через Балтику на территорию Белоруссии. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что этот вопрос он обсуждал с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео.

«Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили один миллиард долларов для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что необходимо построить пару перемычек, которые, как он выразился, «правительство рассчитывает строить аж три года».

«Не будет этого. Полтора-два года, не больше», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск собирается поставлять с российского рынка до 40% от необходимых объемов нефти. Соответствующее заявление было им озвучено на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт. Он добавил, что сегодня для Белоруссии альтернативы поставкам российской нефти нет, но «диверсифицироваться надо».

Риски для Минска

Как отметил Константин Затулин, заявление Александра Лукашенко, как и многие другие его сообщения, включая вопросы поставок нефти, является откровенным шантажом Москвы.

«Звучат разговоры о закупках нефти в Азербайджане, из других стран. То, что, как мне кажется, не объясняется ни общественности, ни самому белорусскому населению, по какой, собственно, цене происходят эти закупки? И являются ли они в самом деле выгодными по сравнению с теми, которые осуществляются у России. То же самое по поводу нефтепровода. Не сомневаюсь, что Соединенные Штаты достаточно богатое государство, чтоб ради осложнения отношений между Россией и Белоруссией выделять средства, целью которых будут акции подобного рода», — пояснил Константин Затулин.

По мнению политика, для того, чтобы оценить стоимость этого проекта, необходимо быть специалистом. Однако Затулин выразил уверенность, что в этом случае все, что будут делать американцы на этом направлении, будет сделано исключительно по политическим соображениям, которые к экономике не имеют никакого отношения.

«И президент Белоруссии, состоящей с нами в Союзном государстве, достаточно опытный политик, чтобы понимать, какое впечатление это произведет на Москву и Россию. Если он готов этим рисковать, то в этом случае Лукашенко будет рисковать не только этим», — заключил Константин Затулин.

Напомним, по мнению Лукашенко, РФ якобы специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы «надавить» на Минск. По его словам, разногласия с РФ по поставкам нефти и газа начались якобы из-за требований Москвы о более высокой, чем мировая, плате за нефть.