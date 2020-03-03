Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти у России

Минск, 3 марта. Белоруссия продолжит закупку нефти у России, однако будет работать и с другими поставщиками. Об этом во вторник заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Будем. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов, тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная», — пояснил он.

При этом Лукашенко отметил, что республика недополучает 1 млн тонн нефти, пишет «Белта». Напомним, что с начала этого года Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию, поскольку страны не смогли договориться о цене. Минск просит российские власти надавить на нефтяников, чтобы те снизили цены. Москва же отмечает, что не может влиять на рынок и диктовать ему цены,

По словам политолога Богдана Безпалько, цена нефти, которую Россия выставляет для Белоруссии — совершенно адекватная. Она складывается из затрат на разведку, разработку месторождений и на другие мероприятия, неизбежные в добывающей отрасли. Лукашенко же хочет получать сырье по той же цене, по которой его получает Смоленская область.

Параллельно идут переговоры о компенсации Белоруссии за поставку «грязной нефти». Минск рассчитывает получить от России 61 млн долларов. В прошлом году Россия направила Белоруссии 563 тыс. тонн нефти, загрязненной хлоридами, которая попала в транзитный нефтепровод «Дружба». В результате несколько стран прекратили принимать нефть из Белоруссии. Кроме того, было повреждено оборудование на нефтеперерабатывающем заводе Мозарский. «Транснефть» уже зарезервировала 23 млрд рублей для выплаты компенсации.