Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

Москва, 3 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ужесточить меры для распространителей фейков о коронавирусе. Он предложил временно ввести смертную казнь.

«Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса», — сказал депутат Государственной думы России.

По его мнению, нужны жесткие меры в отношении распространителей недостоверной информации, «а их нет», указал «Царьград».

Жириновский рассказал, как в 1941 году, когда была опасность захвата столицы, московским милиционерам разрешили «паникеров расстреливать».

«Прекратилась паника. Человек сто расстреляли — и тишина... Без этого было не остановить панические настроения, так и сейчас с коронавирусом», — отметил политик.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса, который впоследствии получил официальное название Covid-2019, были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус стал распространяться за пределы Китая, однако очагом инфекции остается КНР.

Согласно последним данным, число заразившихся по всему миру составило свыше 90 тысяч человек. Инфекция унесла жизни более трех тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что образцы вакцины против новой инфекции будут готовы только через полтора года, указал Infox.ru.