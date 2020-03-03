Галкин рассказал о подорванном здоровье Пугачевой

Москва, 3 марта. Телеведущий и юморист Максим Галкин рассказал о непоправимых проблемах со здоровьем своей супруги — примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

По его словам, много лет назад певица приняла участие в Чернобыльском концерте после взрыва на АЭС. Как уточнил Галкин, артистка до сих пор «расплачивается» за ту поездку. В эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале Галкин подчеркнул, что высокий уровень радиации нанес удар по ее эндокринной системе, вызвав массу проблем с щитовидной железой.

«Это была такая история, что не все согласились поехать туда. Но и Ирина Понаровская и Алла поехали. У нее полетела щитовидка после этого. Так и остались с ней проблемы. А у Иры в голосе появилась хрипотца!» — уточнил Галкин.

По его словам, в те времена никто не знал, что нужно делать, чтобы защитить организм от радиации.

«Аллу, например, попросили надеть какую-то свинцовую шапочку», — рассказал ведущий.

Ранее Пугачева рассказала о своей странной болезни. В интервью одному из изданий она призналась, что в юности не могла надевать одежду ярких цветов. Певица отметила, что поэтому стала носить черные наряды.

Она отметила, что эта ситуация на ней «страшно отражалась». Пугачева рассказала, что из-за дискомфорта от яркой одежды не ходила на танцы. Однако потом поняла, что необходимо как-то себя пересилить.

В беседе с журналистами певица отметила, что позже, когда странный недуг прошел, ее любимым цветом стал васильковый. Но примадонна продолжает носить одежду только белого и черного цветов.

Ранее поп-король российской сцены Филипп Киркоров заявил, что никто не знает правду о его отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой. Он рассказал, что в их отношениях были и большие чувства, и скандалы, и ссоры. Он подчеркнул, что именно примадонна подняла его на «совершенно иную ступень жизни».