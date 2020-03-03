Турция сбила самолет ВВС Сирии в Идлибе. События дня. ФАН-ТВ

Сбитый самолет в Сирии Анкара сбила в Идлибе сирийский самолет L-39. Об этом сообщает Минобороны Турции. По некоторым сведениям, летчик успел катапультироваться, а воздушное судно рухнуло под Маарет ан-Нуманом. Деталей этого случая пока нет, но ясно одно: обстановка в Идлибе накаляется с каждой минутой. На прошлой неделе власти Турции объявили сирийские войска вражескими целями. Это произошло после того, как несколько их солдат погибли во время обстрелов. Но на территории Сирии они находились без согласования Дамаска. Позже Турция объявила о новой военной операции в Идлибе «Весенний щит». Сложную обстановку в провинции вскоре обсудят президенты России и Турции. Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Москве 5 марта. Очевидно, что турецкий лидер надеется на прекращение огня, поэтому и решил прилететь в Россию. Ведь Москва — единственное, что связывает Дамаск и Анкару и удерживает их от атак.

Протесты в Бишкеке Около 30 человек пострадали во время беспорядков в Бишкеке. Большая часть из них — это сотрудники полиции. Агрессивно настроенные демонстранты не раз направляли в их сторону камни. Протестующие даже не отреагировали на сообщение пресс-службы президента страны о том, что власть готова рассмотреть их требования, и продолжали беспорядки. Митинг, который всколыхнул столицу Киргизии, прошел накануне. Около тысячи человек вышли на центральную площадь города с требованием освободить осужденного экс-депутата Садыра Жапарова. Его приговорил к 10 годам лишения свободы сразу за несколько преступлений. В частности, признали виновным в захвате заложника во время митинга в Иссык-Кульской области в 2013 году. Накануне полиция задержала около 160 протестующих. Двое подозреваются в попытке захвата власти после митинга.

Бизнес на коронавирусе Недобросовестные предприниматели в Таиланде пытались нажиться на здоровье людей. Бизнесмены продавали использованные медицинские маски под видом новых. Об этом сообщают местные СМИ. Подпольную фабрику обнаружили и сразу же ее прикрыли правоохранители. Как пишут журналисты, работники псевдофабрики гладили использованные маски утюгом, а после упаковывали. За день могли продать около 400 штук. И все это происходило во время сложной эпидемиологической обстановки. Отметим, в королевстве коронавирус диагностировали у 43 человек.