Чурикова уверена, что Little Big разбавит «балладные» песни участников Евровидения

Москва, 3 марта. Рейв-группа Little Big, которая представит Россию в этом году на Евровидении, — хороший претендент от страны, поскольку выгодно отличается от большинства участников конкурса и имеет европейскую известность. Такое мнение выразила телеведущая Яна Чурикова.

Она уверена, музыканты составят достойную конкуренцию участникам со всей Европы, разбавив их «балладные» песни своим аутентичным хитом.

«Очень много баллад, а ребята очень выгодно отличаются от балладного большинства своим репертуаром. И, конечно, европейская известность. Коллектив был в европейском туре, выступал во многих странах Европы, поэтому, возможно, все сработает», — сказала Чурикова в комментарии для iReactor.

Телеведущая не стала прогнозировать шансы группы на победу, отметив, что главное сейчас — это набирающее обороты внимание зрителей к международному конкурсу.

«Что касается шансов на победу, то букмекеры сейчас радуются, мы у них на втором месте. Это произошло довольно быстро. Но я бы не стала обольщаться. Меня радует то, что происходит. Еврофаны очень рады, и люди стали заново следить за конкурсом. Вот это важно. А то, что произойдет в мае, давайте обсудим в мае», — резюмировала она.

Ранее отличие группы от других участников Евровидения отметила продюсер Яна Рудковская. Как и Чурикова, она заметила, что в конкурсе попеременно побеждают баллады и танцевальные песни. Поэтому Little Big со своим нестандартным треком будет выглядеть как минимум запоминающимся, пишет «Культуромания».