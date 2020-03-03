Коронавирус на Украину привез вернувшийся из ЕС житель Черновцов

Киев, 3 марта. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Украине. Об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Оказалось, на Украину коронавирус проник из ЕС по безвизу (между Украиной и ЕС действует соглашение о безвизовом въезде. — Прим. ФАН). Заболевший пациент — житель Черновицкой области. Мужчина вернулся на Украину из Евросоюза вместе с женой. Пара передвигалась на машине. После появления симптомов они были «самоизолированы», сдали анализы. В итоге у мужчины подтвердился коронавирус.

«Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы», — сказал Ляшко на экстренном брифинге в правительстве.

Сейчас заразивший COVID-19 госпитализирован. Его супруга тоже, хотя симптомов вируса у нее пока не выявлено. Люди, с которыми мужчина контактировал после возвращения, также установлены.

«Они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции», — добавил замминистра.

По данным местного издания «Обозреватель», всего были изолированы 35 человек. Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заверил журналистов, что у пациента из Черновцов, нет осложнений в виде пневмонии.

Радуцкий уточнил, что 29 февраля мужчина прилетел из Италии в Румынию, «там сел на свою машину и возвращался домой». На границе Украины при прохождении санитарного контроля у него выявили повышенную температуру, сухой кашель, после чего «его сразу доставили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача».

Пациент прошел несколько тестов на грипп, и результаты были отрицательными.

«После этого был сделан тест на коронавирус в референс-лаборатории, и лаборатория в Киеве подтвердила случай коронавируса», — пояснил депутат в комментарии nv.ua.

Ранее на Украине произошел громкий скандал из-за эвакуации украинцев из китайского города Ухань, где в конце декабря минувшего года и произошла вспышка COVID-19. Всех вывезенных из КНР людей решили разместить в санатории в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Но эта идея не понравилась местным жителям: они забросали автобусы камнями. Акция протеста в итоге переросла в стычки с полицией. Вокруг санатория пришлось выставить кольцо охраны.