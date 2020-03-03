Сирия, 3 марта. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате взрыва в городе Идлиб. ЦПВС РФ выступил посредником при урегулировании конфликта между САА и боевиками в Даръа. Турция заявила о сбитом сирийском самолете в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: опубликовали фото сбитого в Идлибе турецкого беспилотника.

Курдские вооруженные группировки: противостоят союзникам Турции в северной части Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: продолжают использовать беспилотники для атак на позиции САА в районе трассы М-5 в Идлибе; обстреливают подконтрольные САА районы к северо-востоку от Алеппо; сообщили о сбитии сирийского самолета L-39 в Идлибе.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: оказал посредничество при урегулировании конфликта между САА и боевиками в Даръа.

Провинция Алеппо

Telegram-канал (rybar) сообщает о том, что поддерживаемые Анкарой формирования активизировали обстрелы на линии соприкосновения сил с Сирийской арабской армией (САА) к северо-востоку от Алеппо. Столкновения наблюдаются в районе населенных пунктов Тадиф и Аль-Баб. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно.

Между тем неподалеку от Тель-Рифата все еще фиксируются вооруженные стычки между курдскими боевиками и членами протурецких формирований. Напомним, ранее сообщалось о потерях союзников Турции на данном направлении.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Telegram (hasansofan) сообщает о взрыве на окраине административного центра региона. Согласно данным информационного агентства SANA News, он стал следствием пуска из ракетного комплекса «Точка», который был произведен в направлении военных объектов террористов в Идлибе. Напомним, правительственные подразделения ведут в зоне «Большого Идлиба» полномасштабное наступление, за время которого под контроль САА перешли обширные территории в Идлибе, Алеппо и Хаме. Как известно, сирийцам удалось впервые с 2012 года полностью освободить город Алеппо и его окрестности, а также зачистить от боевиков трассу М-5.

Провинция Даръа

Появилась информация о результатах вооруженного противостояния между боевиками и правительственными силами у города Ас-Санамейн в северной части провинции. По данным Telegram-канала (rybar), после вооруженного противостояния в здании местной школы была развернута площадка для урегулирования правового статуса радикалов, которые пожелали примириться с властями САР. Отмечается, что прекратить столкновения удалось благодаря вмешательству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. При этом те исламисты, которые отказались сложить оружие, были вывезены в район Аль-Баба в провинции Алеппо вместе со своими семьями.

Провинция Идлиб

Официальный Twitter-канал Минобороны Турции (tcsavunma) сообщил о том, что в Идлибе в рамках операции «Весенний Щит» был сбит самолет L-39 сирийских ВВС. Оппозиционные источники передают, что летчик успел катапультироваться, однако все же погиб. Воздушное судно рухнуло в районе Маарет ан-Нумана, подконтрольного правительственным войскам. Напомним, в это воскресенье турки также заявляли о крушении двух сирийских самолетов.

Между тем сирийские СМИ опубликовали фотографии обломков сбитого накануне турецкого беспилотника Bayraktar TB2 с серийным номером.

Поступила информация о взрывах на территории административного центра провинции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (hasansofan), один из них прогремел в районе 30 улицы. По предварительным данным, погибли четыре местных жителя, в числе которых двое детей. Подробности случившегося пока выясняются.

Twitter-канал (aboalhodaalhoms) сообщает о том, что турецкие беспилотники, действующие на стороне «Сирийской национальной армии» и «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжают наносить удары по занимаемым САА районам вдоль шоссе М-5 неподалеку от Серакиба.