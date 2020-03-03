В НАК рассказали, как религиозные деятели участвуют в противодействии терроризму

Религиозные деятели, а также структуры гражданского общества должны активно участвовать в противодействии идеологии терроризма и экстремизма. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей в кулуарах брифинга «Адресная профилактика террористических угроз – приоритетная задача государства и общества», заявил официальный представитель НАК, руководитель Информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

При этом по его словам при формировании замещающего контента в сети Интернет упор идет отнюдь не только на светскую аргументацию.

«В тех регионах, где традиционно религия оказывает большое влияние на общество, в том числе — на воспитание, там конечно задействуются религиозные деятели, — объяснил он. — Это просто в обязательном порядке. В частности, в Дагестане постоянно поднимается эта тема. Об этом много говорится публично! Так, в Хасавюрте Камильгерей Салгереев, заместитель местного имама, развернул очень серьезную онлайн-студию «Мнение имама». Создал — и сам по своей инициативе ведет общение с молодежью. Здесь есть место и общегуманистическим вопросам, и чисто религиозным. Он человек подготовленный. Он знает тему, рассказывает о ней, к нему больше доверия».

Поэтому, по мнению собеседника ФАН, говорить только о светском компоненте было бы неправильно.

«Безусловно, его надо дополнять религиозным. Но делать это нужно очень тонко и грамотно! Чтобы не возникло никакого насилия в восприятии людей. Эта задача стоит. Она решается, и я думаю, что она имеет большие перспективы», — уверен Пржездомский.

Он также обратил внимание на то, что в разных регионах России существует своя специфика.

«В любом случае какая-то местная специфика нуждается в том, чтобы именно по этим вопросам разговаривать с молодежью — по тем проблемам, которые возникают в том или ином субъекте. Возникают, скажем, какие-то противоречия: межэтнические, межконфессиональные трения, — рассказал представитель НАК. — Главы религиозных конфессий все это поддерживают, такие вопросы неоднократно обсуждались в разных форматах, в частности на площадке Общественной палаты РФ. Я думаю, что, конечно, это — прежде всего задача не правоохранительной системы. Даже если это делается под эгидой НАК, все равно это больше задача гражданского общества».

Руководитель Информационного центра НАК констатировал, что там, где структуры гражданского общества зрелые, там они соответствующим образом участвуют в деле противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма.

Брифинг на тему «Адресная профилактика террористических угроз — приоритетная задача государства и общества» прошел в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Также в мероприятии принял участие первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин.

В ходе встречи журналистам рассказали о работе общегосударственной системы противодействия терроризму в 2019 году и актуальных задачах адресной профилактики, направленной на предотвращение вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность.