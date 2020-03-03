Песков объяснил, что Путину не докладывают обо всех случаях «минирования» самолетов

Москва, 3 марта. Президенту РФ Владимиру Путину не докладывают о каждом случае экстренной посадки самолета из-за ложного сообщения о «минировании» лайнера. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал экстренные посадки самолета Airbus А-330 авиакомпании «Аэрофлот» в Хабаровске и самолета S7 в Перми из-за сообщений о «минировании».

«Каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают, если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях [«минирования»]», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Во вторник самолет S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в Перми из-за сообщения о «минирования». Специалисты проверили лайнер и не обнаружили взрывных устройств.

Также ранее во вторник на запасном аэродроме Хабаровска экстренную посадку совершил самолет, следовавший из Владивостока в Москву. Посадка была совершена из-за ложного сообщения о бомбе.