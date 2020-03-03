Песков объяснил, что принятие поправок в конституцию не противоречит закону

Москва, 3 марта. Процесс принятия поправок в конституцию не противоречит действующему законодательству России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он обратил внимание, что в экспертный анализ поправок в конституцию вовлечены специалисты в области права
«Юристы в Думе, юристы в администрации президента, — они активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок. Поэтому юридическая экспертиза здесь проводится и уже была проведена», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что принятие поправок особым способом никак не противоречит закону.
«Но иные (способы принятия изменений в основной закон) не запрещены. Все эти пояснения нужно спрашивать в рабочей группе», — отметил пресс-секретарь главы государства.