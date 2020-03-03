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Песков объяснил, что принятие поправок в конституцию не противоречит закону

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Песков объяснил, что принятие поправок в конституцию не противоречит законуМосква, 3 марта. Процесс принятия поправок в конституцию не противоречит действующему законодательству России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что в экспертный анализ поправок в конституцию вовлечены специалисты в области права

«Юристы в Думе, юристы в администрации президента,  — они активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок​​​. Поэтому юридическая экспертиза здесь проводится и уже была проведена»,  — подчеркнул представитель Кремля. 

Песков добавил, что принятие поправок особым способом никак не противоречит закону.

«Но иные (способы принятия изменений в основной закон) не запрещены. Все эти пояснения нужно спрашивать в рабочей группе», — отметил пресс-секретарь главы государства. 

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