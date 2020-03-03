Вкус обмана на губах либерала. Роман Носиков о «марше Немцова» в честь вируса и Турции

Уходя в недельный отпуск, я, как честный человек, не мог не попрощаться ни с вами, уважаемые читатели, ни с объектом моего изучения — российским либеральным движением. Упаковывая в чемодан удочки и пробковый шлем, я на прощание пробежался по оппозиционным изданиям, чтобы проведать старых знакомых. Ощутить, так сказать, пульс и нерв. Понять, в каком состоянии я их оставляю.

Как они там вообще?

Плохо. Нецензурный аналог тревожного недоумения охватил ряды передового арьергарда борцов за все хорошее против Путина.

Прежде всего, власть разрешила «марш Немцова», а миллион граждан России, охваченных благодарностью Борису Ефимовичу за свое счастливое детство, — не пришел, сокрушается, в частности, г-н Гудков-старший. Притопали только какие-то странные люди с лозунгом «Свободу Немцову!», что удивило даже бывшего чекиста Геннадия. В результате режим опять остался не свергнутым, а бывший депутат — неудовлетворенным.

Кроме того, Россия обогнала США по оборонным технологиям. «Мы впервые с вами создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас», — эти путинские слова опубликовало у себя на сайте даже «Эхо Москвы», и теперь в комментах под новостью можно промышленно вырабатывать топливо для полета на Марс на газовой тяге.

А тут еще и коронавирус — уже не бродящий, а, прямо скажем, приплясывающий по Европе, — почему-то никак не желает собирать жатву в России. В России, лишенной, как известно блогеру Карине Орловой, науки и медицины. В цивилизованной Европе собирает, в Японии собирает, а в России пока только один заболевший — да и тот подхватил заразу в Италии.

Как же так? Непонятно. Люди мучаются в поисках ответа. Особенно когда фоном идут новости из Японии, где совершенно не умеют организовывать карантины на судах. Это в цивилизации-то.

Но самое страшное приключилось на Ближнем Востоке. Турция, которая должна была, согласно прогнозам виднейших либеральных аналитиков, прямо сейчас принимать капитуляцию гарнизона российской базы «Хмеймим», отчего-то ответила на гибель трех десятков своих военных мощным неорудийным залпом высшего комсостава, направленным в позади стоящих адъютантов. И все.

Как такое может быть, сокрушается «журналист-международник» Аркадий Дубнов. Где же долгожданные российские унижение с позором? Где российские трупы и пленные, которыми можно было бы так приятно тыкать в глаза согражданам?

В общем, со всех сторон на нас смотрят лица людей, которые раскрыли рты в ожидании турецкого рахат-лукума, украинских вареников в сметане, немецких соленых крендельков, — а из мироздания им вместо этого прилетело нечто, на вкус напоминающее полную неожиданность, обман, унижение и злоупотребление доверчивостью.

Допустить, что они где-то ошиблись в расчетах, амбициозные ловцы почета, уважения, революций и «качественных продуктов недорого» не в состоянии. Они не в силах допустить, что стояние с раскрытым ртом вообще не является лучшей стратегией.

Возникшая ситуация тревожного недоумения срочно нуждалась в переосмыслении. Так и произошло — безо всякого стыда и совести, без цензуры, размытия и наложения «квадратиков».

Бывший чекист Геннадий, например, внезапно сознался в собственной недоброкачественности:

«Давайте честно признаемся. Мы как угнетаемая веками нация так и не научились активно (и цивилизованно) отстаивать свои права, не обрели полноценного чувства человеческого достоинства: у нас просто не было для этого условий. Будучи наследниками рабов (300 монгольского ига + 500 лет крепостного рабства + 70 лет большевистского террора и тоталитаризма), мы в большинстве своем не умеем ценить свободу, не способны мыслить и действовать без поводырей и пастухов… Однако на месте Кремля я бы не сильно радовался сложившейся ситуации: стихийный выход народа опасен нынешнему кремлевскому истеблишменту…. Да, наши граждане долго терпят, но до определенного момента. А потом — взрыв!»

Блогер и гражданка США Карина объяснила отсутствие эпидемии в России той же всеобщей — а значит, и своей собственной — недоброкачественностью:

«Никто в России не только не забьет тревогу оттого, что родственник или знакомый умер от пневмонии или уж тем более тяжелого гриппа. Большинство даже не задумаются, что это ненормально… И российским властям даже не придется утруждать себя сокрытием статистики — многострадальные жители РФ уже давным-давно сами себя зацензурировали готовностью умереть в любой момент и принять это как должное».

А «международник» Аркадий — тот и вовсе огласил мощнейшую дипломатическую победу Турции над Россией:

«Турки спасли свое лицо после очередного прокси-столкновения с Россией… Султан эффектно отыграл свою партию, несмотря на понесенные турками жертвы, вынудив российского царя признать себя равным ему властелином. Ирану в противостоянии с Америкой такое даже не снится».

Словом, Россия всюду и всех победила исключительно из-за собственной ущербности, вековых проблем и рабского населения.

То есть люди прямо на наших глазах, со слезами и страданиями, дисциплинированно переосмысляют объект во рту не как решительное «нет», переданное им реальностью во всей полноте ощущений, а как свои инвестиции в будущие блистательные победы над Россией, которые когда-нибудь, уже скоро, непременно случатся, ведь как же иначе-то? И в прилагающиеся к этим победам вареники, плюшки и крендели, залетающие прямо в рот. Нам остается пожелать им успехов и целомудренно отвернуться.

Кстати, по секрету скажу: согласно моим источникам, заслуживающим доверия никак не меньше, чем источники Карины, Аркадия и Геннадия, с момента постановки на дежурство комплексов «Авангард» одно российское ведомство каждое 17 декабря — День всех влюбленных в идею об окончательном решении русского вопроса — посылает пресс-секретарю НАТО праздничную апокалиптинку.

Вот такую:

До встречи через неделю!