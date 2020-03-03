Кремль заявил о способности РФ и Турции минимизировать риск взаимной конфронтации в Идлибе

Москва, 3 марта. Россия и Турция способны минимизировать риск взаимной военной конфронтации в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийском Идлибе, что минимизирует риск взаимной конфронтации в Сирии.

«Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, который осуществляется между военными двух стран», — сказал Песков.

Напомним, в последнее время фиксируется обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Отряды боевиков, которые действуют на территории региона, увеличили свою активность, возобновив атаки на позиции Сирийской арабской армии. Сирийские войска были вынуждены возобновить военную операцию против террористов в Идлибе.

При этом Турция препятствует процессу освобождения сирийской территории от боевиков, активно поддерживая радикалов, а также способствует еще большей эскалации обстановки в регионе. Действия Анкары идут вразрез с нормами международного права.