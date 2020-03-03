Лидер Little Big рассказал, как его обматерил Зеленский

Москва, 3 марта. Солист российской рэйв-группы Little Big Илья Прусикин рассказал о конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале нулевых.

Лидер Little Big в шоу «Зашкварные истории» вспомнил, как нынешний президент Украины обматерил его. По словам музыканта, инцидент произошел в одной из гостиниц Сочи в 2000-х годах.

Прусикин вместе с командой КВН из Соснового Бора жил в одном отеле с участниками «Квартала 95». Юмористы из Украины репетировали один из номеров, и лидер Little Big начал передразнивать Зеленского, поскольку не любил украинский коллектив. В ответ на насмешки Зеленский грубо высказался в адрес Прусикина.

Накануне стало известно, что эпатажная группа из Петербурга представит Россию на Евровидении в 2020 году, сообщил РИАМО. Многие российские артисты поддержали отправку Little Big на песенный конкурс и уверены, что у исполнителей есть все шансы на победу, отметила «Газета.ру».

Прусикин ранее признался, что новость о поездке в Роттердам стала неожиданной. По его словам, коллектив беспокоится, что не оправдает зрительских ожиданий, но не будет изменять себе и представит Россию в своей манере. Премьера песни, с которой выступят эпатажные музыканты, состоится в ближайшие дни, указал Infox.ru.