Юрий Лоза о группе Little Big: «Кто сказал, что они русские?». ФАН-ТВ

Советский и российский певец Юрий Лоза заявил, что петербургскую группу Little Big нельзя назвать российской. Исполнитель аргументировал это тем, что коллектив не смог даже придумать название на русском языке.

«Кто сказал, что они русские? Они даже название по-русски придумать не смогли. Они думают по-английски, они поют по-английски. Они хотят быть англичанами, они хотят жить там. Они хотят быть американцами, англичанами — кем угодно, но только не русскими. В них русского нет ничего, кроме штампа в паспорте. Но я думаю, что те, кто их будет отправлять, постараются сделать все, чтобы в них от русского вообще ничего не осталось. Им купят шведскую песню сейчас, им сделают иностранный номер. Их оденут в иностранную одежду, и иностранный хореограф им расскажет, где стоять. И что это будет? Россия? Little Big — спросите у кого-нибудь. Давайте в глубинку зайдем и спросим, что такое Little Big. Они скажут: «Да понятия не имеем». Никто в России даже знать не знают, что это такое вообще. Как они соотносятся с Россией, никто не знает. Почему они представляют Россию, я тоже понятия не имею. С таким названием они должны представлять Шотландию или Ирландию», — отметил, певец.

Отметим, что не все российские знаменитости относятся к группе так скептично. Филипп Киркоров, например, уверен, что участники коллектива талантливы и смогут удивить всю Европу. А продюсер Яна Рудковская прогнозирует Little Big место в тройке лучших с хорошими шансами на победу.